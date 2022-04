Z szarej myszki do królowej mody. Oto jak zmieniał się styl Małgorzaty Kożuchowskiej

Styl Małgorzaty Kożuchowskiej

Obcisłe, kolorowe topy, marynarki jak z szafy cioci, a do tego skórzane buty z czubem. Na eventy natomiast cekiny. Małgorzata Kożuchowska, co śmiało można stwierdzić, próbowała w modzie wszystkiego - nosiła zarówno styl retro, jak i glamour, a nawet i to, co awangardowe. Przez lata doszukiwała się, co będzie wyglądało na niej najlepiej, a na zdjęciach z poprzednich lat widzimy, że z roku na rok wychodziło jej to coraz lepiej.