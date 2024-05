Widzisz na spacerze? Pod żadnym pozorem nie zabijaj

"Czarna pszczoła" to potoczna nazwa zadrzechni fioletowej z rodziny pszczołowatych, która nie należy do owadów małych rozmiarów. Jej wielkość może zdziwić i wywołać obawy, ponieważ jej długość sięga niemalże 2,5 cm. Owad posiada czarne ubarwienie i owłosienie, a jego skrzydła przybierają ciemnofioletowy odcień. Jest to pszczoła ciepłolubna, która w 2002 roku została uznana za gatunek wymarły. Ale z roku na rok odnotowuje się coraz częstsze występowanie zadrzechni fioletowej w Polsce.