Zdetronizują klasyczne jeansy? Spodnie w stylu Kasi Tusk to absolutny hit na wiosnę

Jeansowe spodnie to must-have w damskiej garderobie. Klasyczne jeansy są świetną bazą dla wielu stylizacji - zarówno tych na co dzień, jak i na większe wyjście. Granatowy model, w połączeniu z elegancką górą i szpilkami, sprawdzi się np. na wieczór. W nowym sezonie będziemy jednak nosić coś innego. Wybór jednej z najlepiej ubranych Polek padł na białe spodnie z szeroką nogawką. Zobacz, do czego nosi je Kasia Tusk.