Za chwilę skończy 91 lat. Pokazała, jak się zmieniła

Chociaż rozpoczynała karierę jako modelka, postanowiła spróbować swoich sił w kinie. Zadebiutowała w komedii "Lady Godiva znów cwałuje" w 1951 roku, jednak to rola Alexis w "Dynastii" sprawiła, że do dziś o aktorce jest głośno. Jak wygląda dziś? Pokazuje to najnowsze zdjęcie na jej profilu.