"Za ładna jesteś. Musisz być głupia". Joanna Brodzik o samooakceptacji

- Jadzia nauczyła mnie dostrzegać w sobie ten element wyjątkowości. Ona mi powtarzała, że jestem wyjątkowa. Mówiła mi, że mogę wszystko. Mówiła mi: "To, że mamy bardzo mało, albo bywają momenty, że nie mamy nic, to są tylko okoliczności, a ty możesz wszystko. Tylko jak postanowisz sobie coś, to musisz sobie to mocno wyobrazić, ze szczegółami, potem to zaplanować, a potem to realizować, i przygotować się, że rzeczy nie będą szły po twojej myśli". Tak mnie zaprogramowała - wyznała aktorka.