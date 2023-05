Za wszystko płacili sami. "Ola to bardzo skrywała"

Córka prezydenta weszła do Pałacu, mając 14 lat. Dla młodej Aleksandry Kwaśniewskiej początkowo był to trudny okres. Prezydent przyznał, że dopiero teraz zaczyna zdawać sobie sprawę, ile to kosztowało jego córkę. Po wygranych wyborach Aleksandra wybrała się do szkoły, jednak dzieci przygotowały jej przykrą niespodziankę. Wszyscy ubrali się na czarno, ze względu na żałobę po przegranych przez Solidarnościowców wyborach.