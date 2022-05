Stare zdjęcie Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich jest hitem w sieci. Takich ich jeszcze nie widzieliście

Stare zdjęcie Kwaśniewskich jest hitem w internecie

Ostatnio do sieci trafiło bardzo stare zdjęcie Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Opublikowane zostało na instagramowym profilu "Sentymenty", gdzie regularnie pojawiają się stare fotografie znanych osób. Widać, że zdjęcie z młodości byłej pary prezydenckiej zamieszczone zostało na łamach jakiegoś czasopisma. Kwaśniewscy pozują na nim przytuleni do siebie – ona w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym, on w kombinezonie z motywem żeglarskim. Wszystko wskazuje na to, że zdjęcie zostało wykonane podczas wakacji.