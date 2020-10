WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Za zimno na trening? Biegaj bez wychodzenia z domu Ćwiczenia, które wykonujesz w domowym zaciszu nie muszą ograniczać się jedynie do pompek czy przysiadów lub ćwiczeń fitness z trenerem na YouTube. Jeśli masz nieco wolnego miejsca, możesz zaopatrzyć się w niewielki sprzęt, który pozwoli ci ćwiczyć bez wychodzenia z domu. Bieganie to czysta przyjemność (adobe stock) Bieganie to doskonała forma aktywności fizycznej, która pozwoli spalić zbędne kalorie, ale i wzmocnić mięśnie. Biegać może każdy zdrowy człowiek, który nie ma problemów ze stawami lub sercem. Od teraz można robić to nawet w domowym zaciszu. Bieganie lepsze niż na zewnątrz Mogłoby się wydawać, że kupowanie bieżni to tylko niepotrzebny wydatek. Tymczasem takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim jest o wiele wygodniejsze, szczególnie w chłodniejsze miesiące. Zamiast ryzykować trening w mokre i zimne popołudnia lub poranki możesz komfortowo ćwiczyć w domowym zaciszu i na bieżąco monitorować swoje osiągnięcia. Kolejną zaletą bieżni jest znacznie lepsza amortyzacja, co ma znaczenie szczególnie dla osób z nadwagą, które podczas ćwiczeń mogą narzekać na problemy ze stawami. W przypadku biegu po utwardzanej nawierzchni – chodniku bądź asfalcie, stawy mogą szybko dać o sobie znać. Tymczasem bieżnia jest tak skonstruowana, by zmaksymalizować amortyzację. Oczywiście podstawą będą tu odpowiednie buty, jednak podłoże jest niemal równie kluczowe. Jak wybrać bieżnię? Przed zakupem bieżni warto zastanowić się nad swoimi predyspozycjami i celami treningowymi. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z treningami będą potrzebować innego rodzaju sprzętu niż zawodowcy. Zwróć uwagę przede wszystkim na moc silnika zasilającego bieżnię. Im częściej ćwiczysz, tym mocniejszy być musi. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia kąta nachylenia bieżni, który pozwoli ćwiczyć różne partie mięśni. Adobe Stock Domowa siłownia to wygodne rozwiązanie (Adobe Stock) Zastanów się również, do jakich czynności będzie przeznaczona bieżnia. Te osiągające prędkość do 8 km/h przeznaczone są do marszu sportowego, podczas gdy egzemplarze powyżej tej granicy doskonale sprawdzą się podczas średnio wymagającego joggingu. Zwróć uwagę również na konsolę, która pozwala monitorować wszystkie aspekty treningów począwszy od pokonanego dystansu, a na średniej liczbie spalanych kalorii skończywszy. Dodatkowo bardziej zaawansowane modele mają do dyspozycji kilka programów treningowych dopasowanych do potrzeb osób ćwiczących. To tylko początek Wybór bieżni to doskonały start do stworzenia większej kolekcji maszyn treningowych i stworzenia domowej siłowni. Niedrogi steper, orbitrek zajmujący znacznie więcej miejsca czy praktyczny i wygodny rowerek treningowy – warto przemyśleć swoje potrzeby i dobrać sprzęt, który będzie odpowiedni do twoich preferencji treningowych. Trzeba liczyć się z tym, że rozrastająca się domowa siłownia może zajmować sporo miejsca. Jeśli zamierzasz postawić sprzęt do ćwiczeń w sypialni lub salonie, z czasem musisz będzie pomyśleć o wygospodarowaniu nieco większej przestrzeni tak, by nie ograniczać swobody ruchu.