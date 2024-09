Zaapelowała do prezydenta Wrocławia. Jest efekt: Zdarzył się "cud"

Martyna Jakubowicz to znana polska piosenkarka, kompozytorka oraz gitarzystka. Utwór śpiewany przez artystkę "W domach z betonu" wciąż cieszy się wśród słuchaczy sporą popularnością.

Jakubowicz od czasu do czasu zamieszcza wpisy w mediach społecznościowych. Ostatnio na jej profilu na Facebooku pojawił się komunikat dotyczący powodzi. Nie ukrywając emocji, nawiązała do trudnej sytuacji mieszkańców niektórych rejonów Wrocławia. "Szanowne biuro pana prezydenta miasta Wrocław. STABŁOWICE NIE SĄ ZABEZPIECZONE!!!" - napisała.

Następnie Jakubowicz zwróciła się do premiera Donalda Tuska. "Jest bałagan informacyjny! Rada osiedla na Stabłowicach powiedziała ludziom, że mają nic nie robić. Więc mieszkańcy załatwili sobie worki i piasek, który częściowo dowiozło wojsko, a częściowo kupowali sami. Polaku zrób to sam!".

Wokalistka podkreśliła, że będzie śledzić sytuację we Wrocławiu. Zwróciła się też do wszystkich osób, których dotknęła powódź.

