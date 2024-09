"Gęby pełne frazesów". Rusin puściły nerwy

W 2020 roku Kinga Rusin zakończyła wieloletnią współpracę z TVN. Choć od 4 lat podróżuje na całym świecie, nie przestaje śledzić tego, co dzieje się w Polsce. W jednym z ostatnio opublikowanych wpisów wyznała, że jest rozczarowana działaniami rządu w zakresie ochrony polskiej przyrody.

— Ze statystyk wynika, że w tym roku Polska wysłała znacznie więcej drewna do Chin niż rok temu, chociaż zapowiadano zmniejszenie wycinek i eksportu drewna — czytamy na Instagramie.

Dziennikarka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie udziela się na tematy polityczne i społeczne. Od lat angażuje się w działania na rzecz przyrody i ochrony środowiska. W swoim ostatnim wpisie zwróciła się do rządzących. Nie kryła swojego rozgoryczenia.

Zdaniem Kingi Rusin problem z niekontrolowaną wycinką wymaga natychmiastowej reakcji. Zaapelowała do rządzących, aby podjęli działania w celu ochrony polskiej przyrody.

W dalszej części wpisu podała twarde dane dotyczące dotychczasowych działań rządów w zakresie ochrony środowiska. Podkreśliła, że tereny pod ochroną to zaledwie jeden procent wszystkich lasów.

