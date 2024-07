W Chorwacji to już plaga. Mają przy sobie ocet

Zmiany klimatu dają się wszystkim we znaki. W Chorwacji właśnie przez rosnącą temperaturę wody znacznie częściej można spotkać stworzenia, z którymi kontakt może mieć dla nas dość nieprzyjemne skutki. Na szczęście turyści potrafią znaleźć rozwiązanie niemal każdej sytuacji.

Piękna pogoda i zapierające dech w piersiach krajobrazy sprawiają, że Chorwacja wydaje się być idealnym kierunkiem na wakacje. W dodatku z Polski można się do niej dostać zarówno drogą lądową, jak i lotniczą. Do odwiedzenia tego kraju zachęca także wysoka temperatura wody, która w ostatnich dniach osiągnęła rekord.

Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji z tym związanych. Ciepła woda morska stwarza bowiem idealne warunki do rozmnażania się meduz. Ich zwiększona liczba automatycznie zwiększa szanse na kontakty z nimi, które mogą mieć dla nas dość nieprzyjemne skutki.

Po oparzeniu przez meduzę należy oblać nim ranę, a następnie niezwłocznie udać się do lekarza. Ocet nie tylko łagodzi ból, ale w dodatku pomaga zahamować rozprzestrzenianie się toksyny, którą stworzenie to wystrzeliwuje podczas kontaktu z ofiarą.

