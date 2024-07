Weszli do chorwackiego sklepu. Ceny ich zdziwiły

Pan Leszek i jego żona wybrali się na wakacje do Chorwacji. To nie ich pierwsza zagraniczna podróż, dlatego zdecydowali się zorganizować ją samodzielnie. Spakowali się do samochodu i wynajęli prywatną kwaterę. W rozmowie z "Faktem" opowiedzieli o tegorocznych cenach w chorwackich sklepach. Podzielili się jednym z paragonów.