Zabiła dzieci, bo "wierzyła, że to zombie". Zapadł wyrok

Lori Vallow Daybell została skazana

Sędzia Steven W. Boyce, który ogłaszał wyrok, podkreślił, że kobieta nie okazywała żadnej skruchy podczas procesu. Nie znaleziono żadnych przesłanek, aby złagodzić jej winę. - Najbardziej niewyobrażalnym rodzajem morderstwa jest sytuacja, w której matka morduje własne dzieci i to jest dokładnie to, co zrobiłaś! Byłaś zamieszana w spisek w celu zabójstwa Tammy Daybell, która miała własne dzieci. I pomimo tego, że ława przysięgłych skazała cię przytłaczającymi dowodami, nadal siedzisz przed sądem i twierdzisz, że tego nie zrobiłaś - mówił.