Zabrała pięcioletnią córkę na rozjaśnianie włosów. Internautka: Co z ciebie za matka?

Czy pięć lat to dobry wiek, aby po raz pierwszy pofarbować włosy? Czy istnieje na to w ogóle dobry wiek? Na te pytania trudno znaleźć właściwą odpowiedzieć, ale komentarze pod filmikiem Demi Lucy May Engemann, która pokazała profesjonalne rozjaśnianie włosów u córki, sugerują jedno. Internauci są oburzeni, a ona się tłumaczy.