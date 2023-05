Zachwyciła w Cannes. Paradowała w "małej czarnej"

Córka Vanessy Paradis i Johnny’ego Deppa to charakterystyczna postać o niebanalnej i dziewczęcej urodzie, którą zdecydowanie odziedziczyła po matce. Młoda aktorka już zdążyła zostać twarzą domu mody Chanel i muzą samego Karla Lagerfelda . Okrągła buzia o łagodnych rysach, podkreślone kości policzkowe i sarnie oczy mają w sobie niezwykłą dziewczęcość i słodycz. Dlatego też Lily-Rose Depp często sięga po charakterne stylizacje , które wyraźnie kontrastują z jej pełną wdzięku urodą.

Lily-Rose Depp w serialu "The Idol" wciela się w postać Jocelyn, która walczy o tytuł najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce .

U boku muzyka The Weeknd bawiła się świetnie, wymieniając uśmiechy i szepcząc do ucha na oczach wszystkich.

Najwyraźniej ich bliska relacja na planie przeniosła się do rzeczywistości. Miłym zaskoczeniem po zakończenie pokazu serialu były pięciominutowe owacje na stojąco .

Jej front zdobił kwiat, kokarda i falbana wieńcząca gorset. Ale to akcesoria zagrała szczególną rolę w stylizacji i nadały jej odpowiedni "smaczek".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!