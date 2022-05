Piekielnie zdolny Krystian Ochman w finale Eurowizji. Widzowie mają jedno "ale"

Lecz jedna rzecz zdecydowanie nie przypadła internautom do gustu. Chodzi o oprawę techniczną. Podczas występu Krystiana Ochmana na ekranie pojawiają się różne efekty takie, jak strugi deszczu czy pioruny. Wiele osób uważa, że są one kiczowate i zupełnie niepotrzebne. "Te kiczowate efekty nie były potrzebne... Po co to wszystko? Na szczęście talent broni się sam", "Za dużo tych efektów specjalnych. Ochman i jego głos to perfekcja sama w sobie" – piszą w sieci.