Zaczęła się Era Wodnika. Dla jednego znaku to fatalna wiadomość

To nie koniec złych wieści dla Baranów. W lipcu dotrze do nich wiadomość, która sprawi, że z reguły pewne siebie Barany, stracą wiarę w swoje umiejętności. Znacząco odbije się to na ich samopoczuciu. W lipcu będą czuły niemoc i wyczerpanie. Konieczny będzie odpoczynek — Barany już teraz powinny zacząć planować swój urlop.