"To moja sprawa". Krótko ucięła absurdalną dyskusję

Po jakimś czasie Torbicka trafiła na wizytę do specjalisty. - Gdy pojawił się młody lekarz, byłam oburzona, że to jakiś młokos, a nie poważny specjalista z siwą brodą. Ale w czasie badania stało się coś dziwnego. I potem szybko spotkaliśmy się po raz kolejny - ujawniła po latach. Pobrali się w 1981 roku i do dziś są nierozłączni.