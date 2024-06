Zadała szyku w ultrakrókiej mini. Tak bawiła się na popularnym festiwalu

Festiwale to już nie tylko muzyka, ale również moda, która idealnie wpisuje się w obowiązujący na tego typu wydarzeniach dress code. Ma być wygodnie, stylowo, ale jednocześnie modnie. Ostatnio właśnie tego typu look miała okazję zaprezentować Karolina Pisarek.

Modelka opublikowała w sieci zdjęcia z Orange Warsaw Festival, gdzie przy okazji pochwaliła się swoją efektowną stylizacją. Bazą jej stroju była ultrakrótka mini z zakładkami. Model w stylu lat 2000. to prawdziwy hit wśród pań, które wybierają się na tego typu wydarzenie. Niektóre tego typu produkty są bowiem wyposażone w szorty. Dzięki temu nie musimy się martwić, że podczas szaleństwa w rytm ulubionej muzyki pokażemy zbyt wiele.

Do swojej spódnicy celebrytka dobrała także czarny, asymetryczny top ozdobiony na ramieniu metalowym kółeczkiem. Nie mniej ważne były również dodatki. Pisarek zdecydowała się bowiem na wygodne workery oraz białe, długie skarpetki.

Fryzura i makijaż mogą mieć ogromny wpływ na finalny wygląd naszej stylizacji. Nic więc dziwnego, że Karolina Pisarek zadbała i o to.

Gwiazda zaszalała również ze swoim makijażem. Swój make-up no make-up ozdobiła kolorowymi cyrkoniami umieszczonymi wokół jej oczu. W ten sposób nie tylko dodała swojej stylizacji nieco uroku, ale również udowodniła, że tego typu detale wciąż pozostają na czasie.

