Żaden pies nie dożył takiego wieku. Nie do wiary, ile ma lat

Zaledwie dwa tygodnie temu tytuł najstarszego psa w historii, który trafił do księgi rekordów Guinnessa, otrzymał 23-letni Spike - chihuahua. Jednak szybko zdeklasował go inny pies, który jest aż o siedem lat starszy. 30-letni Bobi należy do rasy Rafeiro do Alentejo, czyli portugalskich psów stróżujących, których średnia długość życia wynosi od 12 do 14 lat. Bobi przeżył już jednak dokładnie 30 lat i 271 dni (wiek na dzień 7 lutego 2023 r.).