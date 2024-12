Wypij przed jedzeniem. Idealny eliksir na wzdęcia

Polacy przywykli do tego, że w czasie świąt Bożego Narodzenia pozwalają sobie na biesiadowanie. Tradycyjnie zastawiamy stoły najróżniejszymi potrawami, które przygotowujemy przez kilka dni. Nie należą one do tych lekkostrawnych dań. Efekt jest łatwy do przewidzenia.

W okresie świątecznym oprócz rodzinnych dramatów, przypalonego karpia czy spóźnionych gości często mierzymy się z problemami z układem trawiennym. Bóle brzucha, wzdęcia czy uczucie pełności powodują niemały dyskomfort.

Jak się pozbyć niestrawności w święta?

Nie trzeba wcale sięgać po drogie preparaty sprzedawane w aptekach. Metoda na poradzenie sobie z tą sytuacją jest bardzo prosta, a potrzebny składnik znajdziesz w kuchennej szafce.

Liść laurowy to popularny dodatek do potraw w kuchni wielu krajów świata. Jego dobroczynne działanie dla układu pokarmowego jest znane od wieków. Co więcej, wspomaga on usuwanie z organizmu resztek niestrawionego jedzenia. Dlatego warto go dodawać do potraw, w szczególności tych ciężkostrawnych. Dodatkowo wspiera pracę wątroby i stabilizuje poziom cukru we krwi.

Jak przygotować napar z liścia laurowego?

Żeby jeszcze wzmocnić działanie liści laurowych, warto przygotować z nich napar. W jaki sposób? Liście laurowe należy zmielić. Później bierzemy łyżkę tak zmielonych liści i zalewamy ją wrzątkiem, po czym odstawiamy go na godzinę. Do smaku możemy dodać plasterek cytryny.

Warto mieć świadomość, że napar z liści laurowych ma dość silne działanie. Dlatego nie powinno się go podawać kobietom w ciąży i dzieciom. Z tego samego powodu, jeżeli przyjmujemy stale leki, należy skonsultować picie naparu z liści laurowych z lekarzem.

