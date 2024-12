Jedz przy zaparciach. Ustąpią błyskawicznie

Suszone śliwki to nie tylko smaczna przekąska, ale także niezwykle wartościowy składnik wielu dań. Ich intensywny smak sprawia, że mogą z łatwością urozmaicić każdą potrawę. Często dodajemy je do owsianki, sałatek, zup, bigosu czy wypieków. Spora zawartość słodyczy powoduje, że trafiają w kulinarne gusta wielu osób.

W suszonych śliwkach znajdziemy witaminę K, która jest niezbędna dla zdrowia kości, witaminy A i C opóźniają procesy starzenia oraz witaminę B6, która przyczynia się do poprawy samopoczucia i niwelowania zmęczenia.

Suszony przysmak jest źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit . Może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu, w walce z zaparciami oraz poprawić ogólny komfort pracy układu pokarmowego. Minerały takie jak potas wpływają na unormowanie ciśnienia krwi, co jest istotne dla prawidłowej pracy serca. Magnez natomiast ma działanie relaksujące oraz redukuje stres .

Osoby narażone na występowanie anemii lub towarzyszących jej objawów, takich jak zawroty głowy, zmęczenie, drażliwość, bladość skóry, wypadanie włosów czy przyspieszone bicie serca powinny wdrożyć suszone śliwki do swojej diety.

Według specjalistów ds. żywienia, zaleca się spożywanie ok. 50 gramów suszonych śliwek dziennie dla osoby dorosłej, co odpowiada 5-6 sztukom. Osoby cierpiące na regularne zaparcia mogą zwiększyć swoją porcję do 100 gramów, czyli 9-10 suszonych śliwek dziennie.