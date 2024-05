Zagadka dla geniuszy. W sieci zrobiła furorę

Internauci chętnie buszują w sieci, poszukując nowych iluzji optycznych i łamigłówek. Dzięki takim zagadkom można łatwo sprawdzić swoją spostrzegawczość oraz to, czy nic nie umknie naszej uwadze.

Internauci nie mogą dojść do porozumienia, która odpowiedź jest prawdziwa. Na obrazku widoczne jest koło z różnymi cyframi i liczbami, a także cyfrą 5 na środku. Po prawej stronie jest jedno puste okienko, w którym należy umieścić rozwiązanie. I właśnie tutaj pojawia się problem.

Użytkownicy sieci podają dwie odpowiedzi, chociaż tylko jedna może być prawdziwa. Połowa z nich podaje liczbę 25 , ponieważ 5*5 daje właśnie taki wynik. Z kolei druga połowa uważa, że jedyną słuszną cyfrą, która powinna znaleźć się w okienku, jest 1 (bo 5/5). Przyglądając się grafice, faktycznie można uznać, że obydwie odpowiedzi pasują. Jak to możliwe?

To zagadka tylko dla geniuszy

Wygląda na to, że istnieje pewna reguła w podanym zestawie liczb. Górna połowa koła zawiera liczby, które mnożymy przez 5, podczas gdy dolna połowa zawiera liczby, które dzielimy przez 5. Możemy zauważyć, że obie połowy są oddzielone grubszymi, poziomymi kreskami , które są swoim przedłużeniem. Jeśli w miejsce znaku zapytania wstawilibyśmy 25, reszta przestałaby się zgadzać. Sugeruje to, że dolna połowa nie działa według prostego mnożenia, ponieważ na przykład 10 * 5 nie daje wyniku 2.

Znajdź wszystkie 8. Tylko nieliczni to potrafią

Znajdź wszystkie 8. Tylko nieliczni to potrafią

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!