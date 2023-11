Zagadka matematyczna z podstawówki. Myli się nawet połowa

Mimo niezbyt dobrej prasy matematyki w szkole, a czasami także związanych z nią złych wspomnień, wśród internautów prawdziwą furorę robią zagadki matematyczne i logiczne. Nic dziwnego - potrafią one naprawdę wciągnąć, a ich rozwiązywanie ma wiele korzyści. Pobudzają one nasze analityczne myślenie i ćwiczą umiejętność logicznego rozumowania.

Niektóre z zagadek matematycznych wywołują spory i kłótnie między użytkownikami w sieci. Osoby, które podejmują się rozwiązania równań wyglądających na proste, a jednak dość podchwytliwych, próbują dowodzić, że to właśnie ich odpowiedź jest poprawna.

Niedawnym przykładem jest popularne w sieci równanie z niewiadomą. Zagadka wywołała ogromne zainteresowanie wśród użytkowników - wpis w serwisie X (dawniej Twitter) zobaczyło już ok. 69 milionów internautów. Polubiło go ok. 300 tysięcy osób, zyskał także 37 tysięcy udostępnień i 40 tysięcy komentarzy.