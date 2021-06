Zagrał główną rolę w "Love Story". Ryan O'Neal ukradł z miłości obraz wart 12 mln dolarów

14 lutego 1997 roku aktorka przyłapała swojego partnera w łóżku z inną kobietą. To był koniec ich związku. Para jednak zeszła się 4 lata później, kiedy u aktora zdiagnozowano białaczkę szpikową. Farrah wspierała byłego partnera i ojca swojego syna. 9 lat później to ona potrzebowała pomocy. Usłyszała od lekarzy, że ma raka odbytu. O'Neal był z nią do końca, trzymał za rękę, gdy umierała. Po śmierci aktorki odczytano testament, w którym ku zdziwieniu wszystkich, O'Neal nie został uwzględniony.