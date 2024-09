Zajmij się grudnikiem we wrześniu. Będzie uginać się od kwiatów

Grudnik potrafi rozświetlić jesienno-zimowe dni, kiedy rośliny na zewnątrz nie posiadają już liści, a lada moment na ziemię ma spaść śnieg. Może posiadać kwiaty w kolorze białym, różowym, fioletowym, czerwonym, a nawet pomarańczowym. Nie jest to też szczególnie wymagająca roślina doniczkowa. Trzeba natomiast pamiętać o kilku ważnych pielęgnacyjnych elementach.

Wiele osób zapomina, że grudnik potrzebuje tzw. okresu spoczynku, który powinno się mu zapewniać dwa razy w roku, na początku jesieni oraz wczesną wiosną. Aby grudnik miał szansę na regenerację, musimy go przenieść do chłodniejszego pomieszczenia, gdzie temperatura mieści się w przedziale 10-20 stopni Celsjusza .

Sadzonkę podlewamy jedynie wtedy, gdy ziemia jest całkowicie sucha. Niezwykle ważne jest nawożenie grudnika w odpowiednim czasie. Z podsypywania rośliny całkowicie rezygnujemy w okresie od września do października - wówczas grudnik powinien zakwitnąć na Boże Narodzenie . Poza tym warto zaopatrzyć się w odżywkę, którą będziemy stosować już w porze kwitnienia. Świetnie sprawdzi się ta domowej roboty.

Jedyne, czego potrzebujemy do wykonania nawozu dla grudnika, to skórki po bananach. Najpierw kroimy je na mniejsze kawałki, potem umieszczamy np. w słoiku, a następnie zalewamy je ciepłą wodą. Naczynie szczelnie zakrywamy i odstawiamy na 24 godziny w chłodne i ciemne miejsce.

