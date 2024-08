Zaparz i podlej dracenę. Zapomnisz o suchych liściach

Wielu osobom nie bez powodu kojarzy się z palmą. Wszystko przez jej długi pień i rozłożyste liście. Niewiele osób wie, że pomaga także w oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniu. Jak jednak o nią dbać, by zachwycała nas swoim wyglądem? Wystarczy podlać ją specjalną miksturą, do której przygotowania potrzebujemy to, co najprawdopodobniej znajdziemy we własnej kuchni.