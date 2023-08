Zakazane na grzybobraniu. Wielu wróciło już z mandatem

Podczas grzybobrania kluczowe są pewne zasady bezpieczeństwa. Polegają one na zbieraniu tylko tych grzybów, które znamy i których jesteśmy pewni, okazów wyrośniętych i prawidłowo wykształconych. Pamiętajmy też o wkładaniu grzybów do koszyków lub pojemników przepuszczających powietrze, a nie do reklamówek czy foliowych siatek.