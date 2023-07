Zakazane na plaży. Nawet 1500 zł mandatu

Spacerujesz po wydmach? Grozi ci mandat

Na wielu polskich plażach znajdują się wydmy. To nic innego jak piaszczyste wzniesienia ukształtowane przez wiatr. Spacerowanie po wydmach jest zabronione i grozi mandatem wynoszącym 50 zł, bowiem nacisk wywierany na ich powierzchnię może doprowadzić do powstawania dzikich ścieżek, które wpływają bezpośrednio na ich ukształtowanie. W przypadku zniszczenia wydmy czy też roślin, które się na niej znajdują, mandat wynosi od 100 do nawet 500 zł, co zostało opisane w artykule 81 kodeksu wykroczeń.