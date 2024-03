Zakazane w koszyczku. Narobisz sobie wstydu

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan, dlatego też, z szacunku do religii, powinniśmy przestrzegać jasno określonych wytycznych ustanowionych wieki temu przez duchownych. To nie dzień, w którym powinniśmy wyróżniać się "bogactwem" -zawartością koszyka wielkanocnego. Skupmy się na celebracji tego ważnego święta.