Zakazane w wigilię. Według przesądu ma zwiastować śmierć

Poczekaj, aż wszyscy skończą jeść

Kolejny przesąd również dotyczy kolacji wigilijnej. W tym przypadku należy poczekać z odejściem od stołu do momentu, aż wszyscy skończą jeść. Zdaniem niektórych może to wróżyć nagłą śmierć w rodzinie, czego z całą pewnością każdy z nas wolałby uniknąć. Co ciekawe, z przesądu zwolnione są panie domu organizujące uroczystą wieczerzę.