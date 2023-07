Zakazany rodzaj majtek. Lekarka bije na alarm

- Kubeczek menstruacyjny to produkt wielokrotnego użytku. Mały, elastyczny i w kształcie lejka, wykonany jest z gumy lub silikonu, który wkłada się do pochwy w celu wyłapania i zebrania płynu menstruacyjnego. Kubeczki mogą pomieścić więcej krwi niż inne metody, przez co wiele kobiet używa ich jako ekologicznej alternatywy dla tamponów. W zależności od krwawienia można nosić miseczkę nawet przez 12 godzin, ale dobrze byłoby opróżniać taki kubeczek częściej — wyjaśnia ekspertka.