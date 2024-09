Zakochała się w żonatym. Dla niej wziął rozwód

Irena Kwiatkowska to legendarna polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, którą widzowie uwielbiali. Urodziła się 17 września 1912 roku, zmarła 3 marca 2011 roku. Do końca życia pozostała aktywna zawodowo i zachwycała swoich fanów talentem oraz charyzmą.

Irena Kwiatkowska przeszła do historii dzięki komediowym rolom, w tym najbardziej znanej "kobiety pracującej" w serialu "Czterdziestolatek". Kwiatkowska potrafiła jednak odnaleźć się nie tylko w komediach. Jej kariera teatralna i filmowa obfitowała w niezapomniane kreacje, które do dziś pozostają w pamięci widzów wszystkich pokoleń. 17 września 2024 roku przypada 112. rocznica urodzin gwiazdy.

Irena Kwiatkowska poślubiła Bolesława Kielskiego, znanego spikera radiowego. Ich życie miłosne nie obyło się bez skandali. Gdy para się poznała, Kielski był już żonaty, a jego syn dopiero co przyszedł na świat. Jednak ich uczucie było na tyle silne, że w 1948 r. Kielski rozwiódł się, i jeszcze samego roku stanął na ślubnym kobiercu ponownie, tym razem z Ireną Kwiatkowską.

Para była nierozłączna aż do śmierci Kielskiego. Przeżyli razem niemal 50 lat. Spiker radiowy odszedł w 1993 roku. Kwiatkowska wielokrotnie wspominała, że ich małżeństwo było pełne miłości i wzajemnego wsparcia. W wywiadach podkreślała, że uwielbiali wspólnie podróżować oraz spędzać razem czas, niezależnie od zawodowych zobowiązań. Zakochani nigdy jednak nie zdecydowali się na dzieci. Obydwoje skupiali się bowiem na karierach zawodowych.

Irena Kwiatkowska przeżyła z mężem 45 lat. To była wielka miłość

