Zakochałaś się bez pamięci w fikcyjnej postaci? Być może jesteś fictoseksualna

Rodzaje fictoseksualności

Fictoseksualność należy do spektrum aseksualności. Można wymienić kilka jej rodzajów: animeseksualność - pociąg do postaci z anime lub mang, bookloseksualność - pociąg do postaci z powieści, cartoseksualność - pociąg do postaci z kreskówek, gamoseksualność - pociąg do postaci z gier.