Co dać dziecku na komunię? Ksiądz wymienia dwie rzeczy

Pierwsza komunia święta to dla wierzących duże i ważne wydarzenie. Z tej okazji urządzane są przyjęcia - czasem to nie tylko odświętny obiad w rodzinnym gronie, ale huczna celebracja z dodatkowymi atrakcjami w wynajętym lokalu. Tradycyjnie dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii, otrzymuje też od zaproszonych upominki.