Zalewam ziemniaki colą. Goście kochają ten przepis

Frytki są przysmakiem chętnie zajadanym przez dzieci i dorosłych. Ich przyrządzenie jest banalnie proste, a w dodatku są stosunkowo tanie. Kiedy robimy je jednak samodzielnie, nie zawsze smakują tak, jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście istnieje prosty trik, by temu zaradzić.

Myśląc o coli z frytkami, zdecydowana większość z nas od razu skojarzy ją podaną w formie napoju, którym będzie można popijać posiłek. Niewiele osób jednak wie, że może ona również przydać się do ich przyrządzania. Jak wykorzystać ją do poprawy smaku frytek? To prostsze niż się wydaje.

Dlaczego warto dodać coca-colę do frytek?

Cola to jeden z tych napojów, który można wykorzystać na naprawdę wiele sposobów. Używana jest np. do czyszczenia różnych powierzchni. Nie wszyscy wiedzą, że sprawdzi się również jako jeden ze składników potrzebnych do przyrządzenia domowych frytek.

To właśnie dzięki niej ziemniaki po usmażeniu staną się chrupiące z zewnątrz, a miękkie w środku. Wiele osób marząc o tego typu frytkach, często decyduje się na zakup gotowych, mrożonych produktów, jednak w połączeniu z colą można z łatwością uzyskać ten efekt, przyrządzając je na własną rękę.

Przepis na frytki z coca-colą

Do przygotowania frytek z coca-colą potrzebujemy ok. 500 g surowych ziemniaków oraz 1 litr coli. W pierwszej kolejności należy obrać warzywa, a następnie pokroić je w średniej grubości paski. Zanim przystąpimy do kolejnego kroku, warto opłukać ziemniaki w czystej, zimnej wodzie, by usunąć z nich ewentualne zabrudzenia.

Kiedy już to zrobimy, przyda nam się pusta, średniej wielkości miska, w której powinniśmy umieścić pokrojone warzywa i zalać je colą. Po 15 minutach można wyłożyć ziemniaki na ręcznik papierowy, tak by usunąć z nich nadmiar napoju.

Na sam koniec wystarczy już tylko usmażyć je na głębokim tłuszczu i zajadać się pysznymi, domowymi frytkami.

