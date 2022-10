Zalej kasztany wodą i dodaj do prania. Efekty cię zaskoczą

Ekologiczny, tani i skuteczny płyn do płukania z kasztanów

Kasztany zawierają saponiny, czyli związki chemiczne, który w kontakcie z wodą wytwarza pianę. Dlatego łatwo z owoców kasztanowce zrobić skuteczny, a do tego ekologiczny środek do prania. Wykonanie takiego domowego płynu z kasztanów jest bardzo proste. Wystarczy zebrać kilka brązowych kulek i dokładnie opłukać je pod bieżącą wodą. Następnie pokrójcie kasztany lub rozkruszcie je. Ich wnętrza przełóżcie do naczynia, które będziecie mogli szczelnie zakręcić.