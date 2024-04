W Polsce są wszędzie. Sieją spustoszenie w ogrodach

Wszystko, czego potrzebujemy, to ok. 6 główek czosnku, które należy drobno posiekać lub przecisnąć przez praskę, jednak bez ich obierania, a następnie zalać wszystko ok. 5 litrami wody. Po ok. 24 godzinach wystarczy już tylko przelać powstały specyfik do opryskiwacza i zaaplikować na zaatakowane rośliny. Czynność trzeba jednak przynajmniej raz w tygodniu powtarzać.