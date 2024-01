Jak się pozbyć moli spożywczych? Domowy trik zdziała cuda

Mole spożywcze, czyli mklik mączny lub omacnica spichrzanka, to szkodniki, które atakują żywność przechowywaną w domu, szczególnie suche produkty spożywcze, jak mąka, płatki śniadaniowe, kasza, ryż, nasiona czy orzechy. Znane są z powodu swojej zdolności do przedostawania się nawet do pozornie dobrze zabezpieczonych opakowań i zanieczyszczania żywności. Działalność moli prowadzi do strat finansowych i jest niebezpieczna dla zdrowia.