Zalewska zmieniła zdjęcie profilowe na Twitterze. Internauci jej nie poznali

" Gorzej, jak sąsiedzi nie poznają", "Jutro prawdopodobnie pojawi się oświadczenie, że doszło do kolejnego włamania na profil polityka PiS w mediach społecznościowych", "Kosmetyk? Albo chirurg plastyczny, albo Photoshop", "Nie wstyd pani tak zakłamywać rzeczywistość??? Pani tak nie wygląda, na Boga" – to tylko kilka uwag w stronę Zalewskiej.

W trakcie swojego pobytu w Brukseli Zalewska na pewno postawiła na zmianę fryzury. Rozjaśniła włosy, a do tego wymieniła garderobę. Ale rzeczywiście przemiana nie mogła być aż tak duża, jakby sugerowało to nowe zdjęcie na Twitterze. Wystarczy porównać fotografię z tymi dostępnymi na jej oficjalnej stronie internetowej jako posłanki do Parlamentu Europejskiego.