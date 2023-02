Zaliczyła upadek na nartach. Komentarz Kurzajewskiego bezcenny

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają obecnie czas na nartach we Włoszech. Para relacjonuje oczywiście swój wypad w mediach społecznościowych, a Kurzajewski "pochwalił się" nawet upadkiem swojej ukochanej. Co więcej, nieco z niej zażartował. Jak to więc skomentował?