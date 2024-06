Załóż rękawiczki. Nosiciel tężca grasuje w ogrodach

Turkuć podjadek pochodzi z Ameryki Północnej, ale zadomowił się również w innych częściach świata, w tym w Polsce. Dorosłe osobniki mogą osiągać długość nawet 6-7 cm, co sprawia, że są jednymi z największych owadów w naszym kraju. Żyją kilka lat, większość tego czasu spędzając pod ziemią, gdzie podgryzają korzenie roślin, doprowadzając je do zamierania.

Walka z pozbyciem się turkucia podjadka z ogrodu to wyzwanie. Warto posadzić w ogrodzie rośliny, których zapach zniechęci go do żerowania w twoim ogrodzie. W tej roli sprawdzą się: szałwia, macierzanka i szachownica kostkowata. Ich zapach, choć przyjemne dla ludzi, dla turkucia będą nie do zniesienia.