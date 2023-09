Założyła nogę na nogę. "Kaśka, sorry, ale to obuwie jest okropne"

Cichopek to jedno z najgłośniejszych w show-biznesie nazwisk, które w ciągu ostatnich dwóch lat non stop przewija się w mediach. Aktorka i prezenterka telewizyjna doskonale wykorzystuje swoje "5 minut". Kiedy opuszcza studio programu "Pytanie na śniadanie", wskakuje w modne ubrania i na bieżąco prezentuje się w nowych "łupach" swoim fanom i... antyfanom. Tym razem stylizacja nie przypadła do gustu obserwatorom, którzy komentują na potęgę.