Założyła to zamiast kurtki. Idealny wybór na zimę. Zainspiruj się lookiem Jennifer Lopez

Jennifer Lopez jest prawdziwą modową inspiracją. Choć na scenie błyszczy w ekstrawaganckich stylizacjach, to na co dzień niejednokrotnie wygląda jak dziewczyna z sąsiedztwa. Właśnie dlatego z jej outfitów można czerpać garściami. Tej zimy chętnie nosi jasne futerko zamiast kurtki. To gustowny wybór na chłodne dni.