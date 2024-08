Zamiast do śmietnika, wrzuć do spłuczki. Rachunki za wodę spadną w oczach

Chodzi o trik z ograniczeniem pobierania wody przez spłuczkę w toalecie. Często nie zastanawiamy się, ile wody zużywa to urządzenie przy normalnym użytkowaniu. Nie musimy jednak od razu inwestować w spłuczkę z dwoma trybami. Wystarczy prosta sztuczka, o której mało kto wie. Wykorzystać można zwykłą plastikową butelkę po napoju, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jak to zrobić? Najpierw zakręć zawór doprowadzający wodę i opróżnij zbiornik spłuczki. Następnie napełniamy wodą półlitrową plastikową butelkę, podnosimy klapę od spłuczki i wkładamy przedmiot do środka po przeciwnej stronie od wlewu. Na koniec zamykamy klapę, odkręcamy wodę i czekamy, aż napełni się zbiornik. Ponieważ butelka zajmuje dużo miejsca, spłuczka będzie pobierać o wiele mniej wody, więc może przynieść to spore oszczędności.

To niejedyne zastosowanie plastikowej butelki w toalecie. Może ona również posłużyć do odetkania sedesu, jeśli nie masz pod ręką gumowego przepychacza lub "żmijki". Wystarczy obciąć dno butelki i włożyć ją uciętą końcówką do dołu do toalety. Ważne, aby butelka była zakręcona. Poruszając nią w górę i w dół, tak jak gumowym tłokiem, po chwili udrożnisz toaletę.