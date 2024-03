Zamiast do zlewu, wylej pod tuje. Odżyją po zimie

Uprawa tui nie wymaga szczególnych umiejętności. Potrzebują jedynie regularnego podlewania i cięcia sezonowego. Bez względu na okres, tuje zachowują swoją intensywną zieleń. Gdy zależy nam na tym, aby rozwijały się szybko i bujnie, warto zastosować organiczny nawóz. Możemy go przygotować z produktów dostępnych w każdym domu.

Najlepszy moment na sadzenie tui to kwiecień, maj i czerwiec. Aby rosły zdrowo, muszą mieć dostęp do żyznej i dobrze przepuszczalnej gleby, która powinna być przykryta korą lub drobnymi kamieniami. Wiosną warto wzbogacić ziemię nawozami.

Choć w każdym centrum ogrodniczym dostępne są specjalistyczne nawozy do tui, znacznie lepszym i bardziej proekologicznym wyborem będzie użycie zdrowego nawozu, który możemy łatwo przygotować w domu.

Świetnym i przyjaznym dla środowiska nawozem dla tui jest woda po ugotowanych warzywach. Zawiera ona fosfor, magnez i azot, kluczowe dla zdrowego rozwoju tych roślin. Taką wodę można przelać do konewki i podlać nią glebę przy tujach. Ważne, aby była bez soli, kostki rosołowej czy innych przypraw.

Fusy po kawie zwiększają przepuszczalność powietrza w glebie i delikatnie ją zakwaszają. Ziemia o lekko kwaśnym odczynie pH stanowi idealne środowisko dla roślin iglastych, więc jeżeli posiadasz inne iglaki w ogrodzie, warto dodać fusy również do ich gleby. Najlepiej, aby stanowiły one do 20 proc. objętości gleby. Nawożenie fusami należy przeprowadzać nie częściej niż raz na miesiąc.