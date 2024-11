Zamiast skrobać, spryskaj szybę. Po kilku minutach możesz ruszać

Niespodziewane przymrozki potrafią zaskoczyć kierowców. Po beztroskich, letnich przejażdżkach, pierwsze spadki temperatury przypominają nam o konieczności przygotowania samochodu na zimę. Zamiast jednak biec na pobliską stację i przepłacać za gotowy preparat do odmrażania szyb, przygotuj go samodzielnie w domu.

Zamarznięta szyba potrafi uprzykrzyć poranek, zwłaszcza gdy się spieszymy. Plastikowe skrobaczki do szyb odchodzą powoli w zapomnienie, ustępując preparatom w sprayu. Wystarczy spryskać, odczekać chwilę i usunąć szron bez większego wysiłku. Nie musisz jednak ruszać na poszukiwania gotowego środka - podobny preparat przygotujesz w domu.

Jak szybko odmrozić szyby w samochodzie?

Skrobanie szyb to żmudne zajęcie, ale można je sobie znacznie ułatwić. Wystarczy sięgnąć po jeden produkt, który na pewno masz w kuchni, aby szybko i skutecznie pozbyć się lodu. Koniec z przepłacaniem za drogie preparaty.

Połącz 3 szklanki octu z 1 szklanką letniej wody i przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowany preparat zabierz ze sobą do samochodu. Gdy szyba zamarznie, spryskają ją mieszanką i odczekaj kilka minut. Po tym czasie sięgnij po skrobaczkę do szyb lub włączy wycieraczki, by usunąć lód i szron. Dzięki mieszance octu i wody zacznie się roztapiać, będzie miękki i łatwy do usunięcia.

Jak to działa? Właściwości chemiczne octu sprawiają, że jest on skutecznym środkiem do usuwania lodu. Obniżając temperaturę zamarzania wody, przyspiesza topnienie lodu i szronu. Na dodatek tworzy na szybie ochronną warstwę, która może opóźnić ponowne zamarzanie.

Uważaj jednak, by nie rozpylać preparatu z octem bezpośrednio na karoserię. Kwaśny odczyn może w dłuższej perspektywie przyczynić się do niszczenia lakieru.

Sięgnij po ogórki kiszone

W podobny sposób może zadziałać również sok z ogórków kiszonych. Tak jak ocet, sól obniża temperaturę zamarzania wody, przyspieszając tym samym proces odmrażania. Przelej sok z ogórków kiszonych do butelki z atomizerem, spryskaj szybę i poczekaj chwilę. To nietypowy patent, który może uratować cię przed uporczywym skrobaniem.

Gdy temperatura wzrośnie powyżej zera, udaj się na myjnie, by usunąć pozostałości soku z ogórków czy też octu. Dzięki temu kompleksowo zadbasz o swój samochód.

