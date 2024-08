Wozi szczypce do grilla w samochodzie. Pokazała po co

"To polecam nauczyć się jeździć", "A może by tak bliżej podjechać?", "Płakać czy śmiać się?" – takich komentarzy była cała masa.

Ale jeśli taki trik ma komuś ułatwić życie, to po co krytykować? Komentarze osób będących po drugiej stronie barykady również pojawiły się pod postem. "Z moim wzrostem krasnala i rączkami krótkimi jak u Calineczki, nawet jak podjadę mega blisko, to i tak nie sięgam" – czytamy jeden z nich.

