Zamiast wyrzucać, połóż na kaloryferze. Rezultat cię zaskoczy

Herbata pomoże też w usunięciu śladów po przypieczonym do naczyń jedzeniu. Jeśli mamy problem z takimi zabrudzeniami, wystarczy umieścić brudne talerze czy miski w gorącej wodzie, do której dorzuciliśmy wcześniej kilka zużytych torebek po herbacie. Naczynia pozostawiamy w takiej wodzie na kilka godzin. Ślady tłuszczu powinny w tym czasie zniknąć, a przypieczone resztki z łatwością dadzą się usunąć jedynie przy pomocy szczoteczki do mycia.