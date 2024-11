Zamiast wyrzucać, włóż za kaloryfer. Rachunki spadną w oczach

Rosnące rachunki za ogrzewanie i konieczność dogrzewania mieszkań zmuszają nas do kreatywności. Czy można poprawić komfort cieplny w domu, nie wydając fortuny? Odpowiedź brzmi: tak! Wystarczy prosty trik, który pozwoli zatrzymać więcej ciepła w pomieszczeniu i jednocześnie obniżyć koszty ogrzewania.

Problemem są również nieszczelne okna i drzwi. To przez nie często "ucieka" najwięcej ogrzanego powietrza. Wiele osób nie zdaje sobie też sprawy, że duża część energii cieplnej jest marnowana, bo ściana za kaloryferem pochłania emitowane ciepło. Na szczęście można temu zaradzić.

Nie trzeba wielkich inwestycji, aby zwiększyć efektywność grzania w swoim domu. Tiktokerka z kanału @the.cosyclub zaprezentowała genialny patent, który jest tani, prosty i skuteczny. Co więcej, potrzebne rzeczy znajdziesz w swoim domu lub zdobędziesz za grosze.

Co przygotować?

Mechanizm tej metody jest zaskakująco prosty, ale skuteczny. Folia aluminiowa działa jak reflektor, odbijając promieniowanie cieplne z kaloryfera z powrotem do pomieszczenia, zamiast pozwolić mu przenikać do zimnej ściany. Karton tworzy dodatkową warstwę izolacyjną, która ogranicza przenikanie ciepła do muru.